Zeytinburnu'nda 8. Bilgi Evi açıldı - Haberler

Zeytinburnu'nda 8. Bilgi Evi açıldı

Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi tarafından inşa edilen 8. Bilgi Evi'nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından inşa edilen 8. Bilgi Evi'nin düzenlenen törenle açıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve vatandaşlar katıldı. Bilgi evi Maltepe Mahallesi'nde 3 bin 50 metrekare alan üzerine inşa edildi. Müzik, görsel sanatlar, beceri, akıl ve zeka oyunları, bilim, drama ve sahne sanatları atölyesi olmak üzere 6 alanda yetenekleri doğrultusunda eğitim alma fırsatı yakalayan Maltepe Bilgi Evi üyeleri, aynı zamanda 2 dönümlük arazi üzerinde tohumdan hasada ekim-dikim faaliyetleri de yapabilecek. Bilgi Evleri Çocuk Korosu ve Bilgi Evleri Halk Oyunları Grubu'nun gösterileriyle başlayan açılış töreni protokol konuşmalarıyla devam etti.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün maalesef üzücü bir haber aldık. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bu aziz vatan için mücadele eden askerlerimizin şehadet haberini aldık. Bu 3 askerimize rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Aziz milletimize ve değerli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Bilgi evlerinin önemine değinen Bakan Kasapoğlu, "Bu Bilgi Evi gençlerimizin kültürel alanda, sanatta, sporda kendilerini geliştirebilecekleri bir yaşam alanı. Gençlerimizin ailelerinin birlikte olabilecekleri bir buluşma alanı olması itibarıyla hem içeriğiyle hem mimarisiyle her alanda bizleri heyecanlandıran bir çalışma" diye konuştu.

"Gençlerin önünü siyasette de en güçlü şekilde açtık"

Gençlerin her alanda önünü açtıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin enerjisi ülkemize ayrı bir güç kazandırıyor ve heyecan katıyor. Gençlerimiz son 20 yılda yine genç odaklı siyaset anlayışıyla, Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği ehemmiyetle ve onlara olan derin sevgisiyle çok ayrı bir noktaya geldi. Örneğin en genç milletvekilleri AK Parti'de. Seçilme yaşı, sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleriyle 18'e düşürüldü. Gençleri sevdiğini iddia eden diğer partilerin karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirdi. Gençlerin önünü siyasette de en güçlü şekilde açtık" ifadelerine yer verdi.

"Bilgi Evlerimizin o gün başladığı yolculuk zaman içinde bütün Türkiye'de bir modele dönüştü"

Törende bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bundan 17 yıl önce başlayan bir serüvenin bugün taçlandığı bir gündeyiz. 2005 yılında Seyitnizam ve Merkezefendi Bilgi Evimizi aynı saatte açmıştık. Bilgi Evlerimizin o gün başladığı yolculuk zaman içinde bütün Türkiye'de bir modele dönüştü" dedi.