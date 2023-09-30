Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: "Eski okullarımızı yeniledik, yenileri de hizmet için gün sayıyor"

Zeytinburnu'ndaki okulların 2019 yılından bu yana ciddi bir dönüşüm sürecine girdiğini, bu dönemde eski okulların yıkılıp yeniden inşa edildiğini ve ilçeye yeni okullar da kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Arısoy, " Zeytinburnu'nda okulların tamamının depreme dayanıklı hale getirirken eğitim alanında önemli bir gelişme kaydettik. Artık ilçemizdeki tüm okullar tekil eğitim sistemine geçmiş bulunuyor" dedi.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda devam 19. Yöresel Günler Şöleni'ni her akşam ziyaret ederek Zeytinburnulu vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un konuşma gündeminde ilçedeki eğitim sistemi vardı. Başkan Arısoy görevde olduğu 4.5 yıllık süre zarfında Zeytinburnu'nda okullara yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili vatandaşlara detaylı bilgi verdi.

İlçe için yapılan çalışmalar hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "19. Yöresel Günler etkinliğimiz bütün coşkusuyla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Hazır buraya çıkmışken, ilçemiz için yaptığımız çalışmaların bazılarından sizlere bahsetmek istiyorum. 2019 yılında, Zeytinburnu hizmetkarlığına soyunurken, 4.5 yıl önce verdiğim sözlerden biri ile ilgili çok kısa bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Ne demiştik biz yola çıkarken? 'Herhangi bir mesele bizim Zeytinburnu Belediyemiz ile ilgiliyse, o iş bizim asli bir işimizdir. Değilse ilgili kuruma müracaatta bulunmak bizim işimizdir" dedi.

"Bölgede 6 okul tekil eğitime geçmiş olacak"

Görev süresince okullar için yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Aksoy, "Okullarımız her zaman bizim için önemli oldu. Adaylığım döneminde belediye hizmet binamızın hemen yanı başında, projesi belediyemiz tarafından hazırlanan ve hafriyatı alınmış şekilde bekleyen Ayhan Şahenk Ortaokulu ve Fatma Süslügil İlkokulu tamamlandı. 3 senedir eğitim vermeye devam ediyor. Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı belediyemiz tarafından başlatılmış ama yarım kalmıştı. Onu tamamladık, konferans salonu ve yurduyla birlikte ilçemize çok güzel bir okul daha kazandırmış olduk. Sümer İmam Hatip Ortaokulu, Reşat Tardu Ortaokulu ve Merkezefendi İlkokulu yıkılıp yeniden yapıldı. Bir yeni okulumuz Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de geçen yıl eğitime başladı. Pandemi nedeniyle yavaşlayan inşaat sektöründen dolayı biraz geciken ve Cevizlibağ'da, içerisinde 3 yeni olmak suretiyle 6 okul barındıracak olan Mesleki ve Teknik Okullar Kampüsü inşaatımız devam ediyor. İnşallah Şubat ayında hizmete girecek olan, Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi'nde eğitimler başlayacak. Hepinizin bildiği üzere bu 3 okul başka 3 okula komşu, dolayısıyla o bölgede 6 okul tekil eğitime geçmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Böylelikle ilçemizde depreme dayanıksız hiçbir okulumuz kalmamış oluyor"

Okullar hakkında konuşmalarını sürdüren Ömer Aksoy, "Bir başka yeni okulumuz da Eski Öğretmenevi'nin yerine yükselen Erhan Dedeoğlu İlkokulumuz önümüzdeki 1 ay içinde eğitimlere başlayacak. İlçemizin farklı bölgelerinde henüz isimleri belli olmayan 4 okulumuzun da inşası sürüyor. 1999 yılından sonra yapılan iki okulumuzu da tahliye ettik. Yeni inşaatlara çok yakında başlıyoruz. Böylelikle ilçemizde depreme dayanıksız hiçbir okulumuz kalmamış oluyor. Aynı zamanda tüm okullarımızda tekil eğitim sistemine geçilmiş oluyor" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL