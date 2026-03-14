Depremde ailesini kaybeden Zeynep, Barbie'li protez bacağıyla yeni hayatına ilk adımlarını alkışlar eşliğinde attı

Hatay'da depremde annesini, babasını, 4 kardeşini ve sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Koyun, kendisi için yapılan Barbie çıkarmalı protez bacağıyla yeni hayatına alkışlar arasında başladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin ardından protez bacağıyla yeniden ayağa kalan Zeynep'in elinden tutarak yeni hayatının ilk adımlarına eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bine yakın insan hayatını kaybetti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yakalana Zeynep Koyun, depremde; annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybetti. Depremin enkazında kurtulurken sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep, ailesini kaybettikten sonra amcasının ailesiyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Kentte depremi yaşayanlara umut olan ve Hatay Valiliği koordinasyonunda bir çok kurumun işbirliğiyle kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi, sağ bacağını kaybeden Zeynep'e umut oldu. Yüksek Teknolojili Protez Ortez Üretim ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde kendisine özel olarak yapılan Barbie çıkarmalı proteziyle ilk adımlarını atan Zeynep'in elinden tutan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, küçük kızın yeni hayatındaki ilk adımlarına eşlik etti. Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı ile beraberindekiler yeni hayatına ilk adımını protez bacağıyla atan Zeynep'e alkışlarıyla eşlik ettiler. Zeynep'in ilk adımlarındaki mutluluğu Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı'yı duygulandırdı.

"176 yeni ortez, protez üretimi ve binin üstünde ortez, protezin ile ilgili bakım hizmeti gerçekleştirdik"

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde 176 ortez ve protezin yapıldığını söyleyen Vali Masatlı, "Bugün Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezimize geldik. Burada hem vatandaşlarımızın almış olduğu hizmetler ve diğer taraftan da buradaki kurs faaliyetlerinin, atölye faaliyetlerinin ne durumda olduğunu görmek istedik. Bu merkez Türkiye'de alanında ilk ve tek merkezdir. Burada ortez, protez üretiminden rehabilitasyonuna, diğer taraftan sosyal becerilerden kurs faaliyetlerine, onun yanında atölye çalışmalarına varana kadar pek çok alanda burada hizmet veriliyor. Şu ana kadar 176 yeni ortez, protez üretimi ve binin üstünde ortez, protezin ile ilgili bakım hizmeti gerçekleştirdik. Onun yanında 17 farklı alanda atölye ve kurs çalışmaları devam ediyor. Tabii bizim esas buradaki mutluluğumuz buradaki bir çocuğumuzun organ kaybı bir çocuğumuzun işte yürüyebildiğini görmek veya bir şeyi tutabildiğini görmek, onlar gözündeki o mutluluğu, ışıltıyı görmek veya onun mutluluğuyla biz de burada mutlu oluyoruz" dedi.

"Zeynep kızımızın elinden tutarak, mutluluğuna ortak olmuş olduk ve bundan çok ciddi derecede memnuniyet duyduk"

Depremde sağ bacağını kaybeden Zeynep'in protez bacağıyla ilk adımlarını atmasına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Masatlı, "Bir çocuk için en önemli olan şey koşmaktır, yürümektir veya bir şeylere ulaşabilmektir. Bu zamana kadar o çocuğumuz bunu tam yapmaya çalışmış çok eksik yapmış. Bugün burada o protezden sonra onun yürümesi siz de gördünüz merdivenleri çıkıp tekrar merdivenlerden inmesi, tekrar çıkması, tekrar inmesi, onun hayatına başka bir heyecan, başka bir mutluluk kattı. Bizler de bugün onun elinden tutarak o mutluluğuna ortak olmuş olduk. Ne mutlu ona ve bize. Bundan çok ciddi derecede memnuniyet duyduk. İnşallah buraya gelen küçüğünden, yetişkininden, yaşlısından kim varsa buradan hizmet alabilecek tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı