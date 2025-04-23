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Zeynep Berna Korkut, 23 Nisan'da Makam Devir Teslim Töreni Gerçekleştirdi

Zeynep Berna Korkut, 23 Nisan'da Makam Devir Teslim Töreni Gerçekleştirdi
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevini Gazi Polis Memuru Hasan Hüseyin Korkut'un kızı Zeynep Berna Korkut'a devretti. Zeynep, devraldığı görevle gurur duyduğunu belirtti.

Gazi Polis Memuru Hasan Hüseyin Korkut'un kızı Zeynep Berna Korkut (12), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un makamına geçti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu Gazi Polis Memuru Hasan Hüseyin Korkut'un 12 yaşındaki kızı Zeynep Berna Korkut'a devretti. Korkut, merkez ve bağlı istasyonlara anons ederek çalışan personele görevlerinde kolaylıklar dileyerek, Çocuk Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerine talimatlar verdi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Bugün görevimi Sayın Müdürüme devretmekten dolayı çok mutluyum. Çünkü onların isteyipte başaramayacağı hiçbir şey yok. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti onların azmi ve çalışkanlığıyla birlikte daha ileriye gidecektir" dedi.

Zeynep Berna Korkut, görevi devir aldığı için çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği güzel ülkemiz için çok çalışacağız içiniz rahat olsun şanlı Türk bayrağı bize emanet" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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