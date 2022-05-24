Zeydan Karalar'dan Yol Çalışmalarına Yerinde İnceleme - Haberler

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Zeydan Karalar'dan Yol Çalışmalarına Yerinde İnceleme

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Zeydan Karalar'dan Yol Çalışmalarına Yerinde İnceleme

Adana’nın Seyhan ilçesinde yoğun kullanılan Saydam Caddesi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışması yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafının taleplerini dinledi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yoğun kullanılan Saydam Caddesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışması yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafının taleplerini dinledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerinin Saydam Caddesi'nde gerçekleştirdiği yağmur suyu hattı yapımı, rögar temizleme, ızgaraları yenileme çalışmalarının ardından Büyükşehir Yol Müdürlüğü ekipleri, asfalt döküp, yol çizgilerini çizdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bölgede inceleme yaptı ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnafla sohbet eden, taleplerini dinleyen Başkan Karalar, hizmetin artarak süreceğini söyledi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

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