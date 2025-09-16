Zeugma Mozaik Müzesi, 2025'in İlk 8 Ayında 400 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Gaziantep'te tarihi İpek Yolu üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi, 2025'in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasındaki Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Turizm kenti Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarında yapılan kazılardaki villa taban mozaiklerinin de sergilendiği müze ziyaretçi akınına uğruyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı Zeugma Mozaik Müzesi

Zeugma Mozaik Müzesi, yılın her döneminde Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı oluyor. Geç antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındıran mozaiklerin de yer aldığı müzenin ziyaretçileri eksik olmuyor. Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmelerin de yer aldığı müzeyi, yerli halkın yanı sıra çevre illerden, yurt içi ve yurt dışından da binlerce kişi ziyaret ediyor.

Çingene Kızı mozaiği en çok ilgi gören eserler arasında

Zeugma Mozaik Müzesi'nin simge eserlerinden olan, M.S. 2'inci yüzyıl tarihli Çingene Kızı mozaiği ise en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Müze ayrıca dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olması nedeniyle de özellikle yabancı turistleri cezbediyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artan Zeugma Mozaik Müzesi, 2024'te olduğu gibi 2025 yılında da ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor.

Açıldığı günden bu yana 3,5 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

Zeugma Mozaik Müzesi, açıldığı 9 Eylül 2011 tarihinden bu yana 3,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 17 Mayıs 2025 tarihinde de 8 bin 167 ziyaretçi ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığı müzede bu yıl, 2024'teki en yüksek ziyaretçi sayısı olan 466 bin 102 ziyaretçi rekorunun kırılması hedefleniyor.

Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti

Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip Zeugma Mozaik Müzesi'nde Çingene Kızı mozaiğinin yanı sıra ABD'den 52 yıl sonra 2018 yılında Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parça ile birlikte toplam 150 eser yer alıyor.

Festivale gelenlerin uğrak noktası

Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali için kente gelen ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında ilk sırada yer alıyor. Arkadaşları ile birlikte Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyarete gelen Hülya Akkuş, ABD'den gelen misafirlerinin müzeyi çok beğendiğini söyledi. Zeugma Mozaik Müzesi'ne hayran kaldıklarını belirten Akkuş, "Daha önce de kenti gezmeye gelen misafirlerimi gezdirmiştim ve müzeyi tanıtmıştım. Bugün de yine yurt dışından gelen misafirimi müzeye getirdim. ABD'den Türkiye'ye gelen misafirim ilk olarak Gaziantep'i görmek istedi. Çünkü kendisine Gaziantep'i hep anlatıyordum. Gerçekten de Gaziantep'i tarihiyle, kültürüyle ve diğer güzel yönleriyle arkadaşlarıma anlatıyorum. Çünkü gerçekten de Gaziantep'in büyük zenginlikleri var. Misafirlerim Zeugma Mozaik Müzesi'nden bayağı etkilendiler" dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi'ne adeta hayran kaldığını ve müzedeki eserleri çok beğendiğini ifade eden Elif Zobacı da, "Müzeyi çok beğendim, gerçekten çok güzel. O dönemdeki insanların sanata ne kadar verdiklerini gözlemledim. Zeugma Mozaik Müzesi beni gerçekten çok etkiledi. Eserler gerçekten çok büyüleyiciydi" diye konuştu.

ABD'li turist Dwayne Sandy ise Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok merak ettiği için kente geldiğini ve müzeyi çok beğendiğini belirtti. - GAZİANTEP