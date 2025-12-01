Haberler

Zernek Barajı'na Uçan Araçtaki Üç Genç Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Zernek Barajı'na Uçan Araçtaki Üç Genç Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van-Hakkari karayolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren Cihat Durna, Rojhat Durgun ve Furkan Özdemir, farklı mezarlarda son yolculuklarına dualarla uğurlandı. Olay, bölge genelinde derin üzüntü yarattı.

Van- Hakkari karayolunda Zernek Barajı'na uçan araçta yaşamını yitiren üç genç, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Önceki gün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Cihat Durna, Rojhat Durgun ve Furkan Özdemir için farklı mezarlıklarda defin işlemleri gerçekleştirildi.22 yaşındaki Cihat Durna, akşam saatlerinde Yüksekova İpekyolu üzerindeki İnanlı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.21 yaşındaki Rojhat Durgun, Hakkari Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığında gözyaşları arasında defin edildi.20 yaşındaki Furkan Özdemir ise Yüksekova Esentepe Mahallesi TOKİ Evleri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve sevenleri, genç yaşta hayatlarını kaybeden üç genci dualarla uğurlarken, olay bölge genelinde derin üzüntüye sebep oldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.