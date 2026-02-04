Zelenskiy: "Rusya, Trump'ın saldırılara ara verme çağrısına rekor sayıda balistik füze ile karşılık verdi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 1 haftalığına ara verme çağrısına "rekor sayıda balistik füze" ile karşılık verdiğini belirterek, " Rusya, ortaklarının taleplerine uyması ve barışa yönelik müzakerelerde gerçek anlamda ilerleme kaydetmesi için baskı hissetmelidir. Şu ana kadar sadece Ukrayna'nın taviz vermesi beklendi. Rusya da tavizler vermeli, en önemlisi saldırganlığını sona erdirmelidir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı video mesajda Rusya ile devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyleyen Zelenskiy, "Saldırılar gün boyu ve bu akşam da devam etti. Tüm güçlerimiz her bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Her yerel yönetim lideri hızlı hareket etmeli. Kaybedecek zaman yok. Ortaklarımızla da mümkün olduğunca aktif şekilde iletişimde olmalıyız. Destek paketleri sağlayabilecek tüm ortaklarımız ihtiyaç duydukları tüm bilgileri edinmeli" dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ukrayna'ya yaptığı ziyarete de değinen Zelenskiy, "Diğer yerlerin yanı sıra, füzelerle tahrip edilmiş bir termik santrali de ziyaret etti. Mark'ın liderlerin neler olup bittiğini ve Ukrayna'nın neden acil desteğe ihtiyaç duyduğunu anlamalarına yardımcı olacağı konusunda anlaştık. Mark ile, yardım çağrımıza yanıt vermesi gereken ve en hızlı yardımı sağlayabilecek ülkeler konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: "Rusya sözünü tutmadı"

ABD'nin Rusya'nın son saldırılarına vereceği tepkiyi beklediklerini belirten Zelenskiy, " Diplomasi çabaları kapsamında ve şiddetli kış şartları nedeniyle enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma önerisi ABD'den gelmişti. Bu talebi ABD Başkanı Donald Trump bizzat kendisi dile getirmişti" hatırlatmasında bulundu. Rusya'nın Trump'ın çağrısını yanıtsız bıraktığını söyleyen Zelenskiy, "Rusya'nın bu talebe rekor sayıda balistik füzeyle yanıt verdiğini görüyoruz. Rusya'dan saldırıları durdurması istenen haftanın üzerinden henüz 4 gün geçmedi. Bu durum, Rusya'nın verdiği veya verebileceği diğer sözler hakkında da çok şey söylüyor. Eğer Rusya sözlerini şimdi bile tutmuyorsa, bundan sonra onlardan ne beklenebilir?" diye sordu.

"Rusya aldatmaca peşinde"

Rusya'nın savaştan önce de yalan söylediğini ve Ukrayna hakkında herkesi aldatmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, "Tam ölçekli bir savaş başlattılar. Rusya, şimdi bile, ayrıntılar konusunda, ABD ile varılan anlaşmalar konusunda yine aldatmacaya başvuruyor. Moskova'dakiler ıslah edilemez ve saldırılarıyla Ukrayna'ya boyun eğdiremedikleri için özellikle soğuktan yararlanmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Zelenskiy dünyaya Rusya'ya tepki gösterme çağrısı yaptı

Rusya'nın savaş üzerine bahis oynadığını ve bunun dünyadan tepki görmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "ABD Kongresi uzun süredir yeni bir yaptırım tasarısı üzerinde çalışıyor ve bu konuda ilerleme kaydedilmesi önemlidir. Avrupalı ortaklarımız, savaş için finansman sağlayan Rus petrol tankerleri konusunda kararlı adımlar atabilirler. Bunu Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüm" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın Rusya'ya petrol taşıyan tankerleri sadece durdurmak için değil, aynı zamanda tankerlere ve taşıdığı petrole el koymak için de ABD'nin şu anda sahip olduğu güçlü yeteneklere ihtiyaç duyduğunun altını çizen Zelenskiy, "Bunu saygıyla talep ediyoruz" dedi.

"Rusya saldırganlığını sona erdirmelidir"

Zelenskiy, uluslararası topluma Rusya'ya barış için baskı yapma çağrısında bulunarak, "Rusya, ortaklarının taleplerine uyması ve barışa yönelik müzakerelerde gerçek anlamda ilerleme kaydetmesi için baskı hissetmelidir. Şu ana kadar sadece Ukrayna'nın taviz vermesi beklendi. Rusya da tavizler vermeli, en önemlisi saldırganlığını sona erdirmelidir. Savaşı başlatanlar, gerilimi azaltmak ve savaşı durdurmak için adımlar atmalıdır. Bu gerçekleşene kadar her Rus saldırısı sadece enerji altyapımızı, eksi 20 derecedeki şehirlerimizi ve halkımızı vurmakla kalmayacak, aynı zamanda Rusya ile müzakere eden ve karşılığında sadece daha fazla savaş gören liderleri de hedef alacaktır" uyarasında bulundu.

"Güveni tesis edecek adımlar atılması gerekiyor"

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü ve son olarak bir Rus insansız hava aracının Zaporizhzhia'da 18 yaşındaki 2 genci öldürdüğünü söyleyen Zelenskiy, "Şu anda farklı taraflar arasındaki tüm süreçlere güven tesis etmek için adımlar atılması gerekiyor. Rusya'nın yıkıcı bir savaş yerine diplomasiye yatırım yapması için baskı uygulanması gerekiyor" dedi. Zelenskiy, savaştan etkilenen bölgelere yönelik yardım ve altyapı onarım çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Trump, Putin'in sözünü tuttuğunu söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Putin'in zorlu kış şartları nedeniyle Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılara 1 hafta ara verme taahhüdünü yerine getirdiğini belirterek, "O süre doldu ve dün gece yeniden sert saldırılar yaptı. Ama verdiği sözü tuttu. Saldırılara verilen ara Pazar günü başladı ve bir sonraki Pazar'a kadar sürdü" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV