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Zehir Tacirinin Adresinden Kaçak Silah ve Mermi Çıktı

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Denizli'de zehir tacirliği ve silah kaçakçılığı yapan O.S. adlı şüpheli, JASAT'ın operasyonuyla yakalandı. Evinde yapılan aramada 3 kilogram esrar, bir mavzer ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Zehir tacirinin adresinden mavzer çıktı

Kaçak silah ve zehir tacirliği yapan şüpheli Jasat'tan kaçamadı

DENİZLİ - Denizli'de zehir tacirliği ve silah kaçakçılığı yapan şahsa JASAT timi operasyon düzenledi. Yakalandığı evde uyuşturucu madde, mavzer, silah ve mermileri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi elde ettiği bilgiler doğrultusunda bir şahsın hem silah hem de zehir tacirliği yaptığı bilgisine ulaştı. JASAT, Çivril ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin detaylı çalışmaları neticesinde şüpheli O.S.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli O.S., kaçamadan yakalanırken, evde yapılan aramalarda 3 kilogram esrar, 1 adet piyade tüfeği (mavzer), 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve piyade tüfeğine ait 13 adet fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüpheli O.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LÜTFİ YAŞAR - Yerel
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