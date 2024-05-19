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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ombudsman Topluluğu Üyelerini Kabul Etti

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör-Öğrenci buluşması kapsamında Ombudsman Topluluğu üyelerini makamında kabul etti. Rektör Özölçer, öğrencilerle sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör-Öğrenci Buluşması kapsamında Ombudsman Topluluğu üyelerini makamında kabul etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör-Öğrenci buluşması kapsamnında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Rektör Özölçer, Ombudsman Topluluğu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, öğrencilerle bir süre sohbet ederek onların talep ve isteklerini dinledi. Öğrenciler ise çalışmaları hakkında bilgi vererek desteklerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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