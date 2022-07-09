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Yüzünü yıkamak istedi, banyosunda yılanla karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Uğur Eser - Yerel
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Yüzünü yıkamak istedi, banyosunda yılanla karşılaştı Aydın'ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı.

Yüzünü yıkamak istedi, banyosunda yılanla karşılaştı

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı.

Olay, Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülaydın Tüfek isimli vatandaş, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada davetsiz bir misafirle karşılaştı. Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi. Ev sahibini şaşkına çeviren olay ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Öldürmeye kıyamadım"

Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Yerel

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