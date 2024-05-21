Yüzlerce öğrenci ve veliden anlamlı etkinlik

ELAZIĞ - Elazığ'da Doğu Türkistan ve Gazze için yardım kampanya düzenledi. İsmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce öğrenci ve veli yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ İsmet Paşa İlkokulu tarafından Gazze ve Doğu Türkistan için kampanya başlatıldı. Okulun bahçesinde düzenlenen kampanyaya öğretmenlerin yanı sıra yüzlerce öğrenci ve veli katıldı. Etkinlik, duaların edilmesi ve kurdelenin kesilmesiyle başladı. Gün boyunca devam edecek olan etkinlikte, aileler hem okul bahçesinde yöresel yemekler yaptı hem de evde hazırladıkları yemek ve çeşitli ürünleri getirerek stantlarda sergiledi. Etkinliğe başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve alışveriş yaparak kampanyaya destek verdi. Okul müdürü Mehmet Yıldız da kampanyada elde edilecek gelirin Gazze ve Doğu Türkistan'a gönderileceğini bildirdi.

"Onlar üzülmesinler ve kendilerini iyi hissetsinler"

Elazığ'ın yöresel kıyafetini giyerek etkinliğe katılan öğrencilerden Mustafa Kavak, " 3'üncü sınıfa gidiyorum. Bugün Gazze ve Doğu Türkistan için bir etkinlik düzenlendi. Burada alışveriş yaptık ve paraları Gazze'ye gönderiyorlar. Onların yanlarındayız. Onlar üzülmesinler ve kendilerini iyi hissetsinler" dedi.

"Acılarını paylaşıyorum"

Öğrencilerden Yusuf Emir Gülnar, "Bugün okulumuzda Gazze ve Filistin için bir etkinlik düzenlendi. Burada para ile alışveriş yapıyoruz. O para Filistinlilere gönderiliyor. Acılarını paylaşıyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Miraç Savcı ise " Gazze ve Doğu Türkistan yararına düzenlediğimiz etkinlikteyiz. Biz de burada alışveriş yapıyoruz. Topladığımız paraları Gazze ve Doğu Türkistan'a gönderiyoruz" şeklinde konuştu.