Yüzde 95 Engelli Ferdane Özkale, Azmiyle Diyetisyen Oldu

Yüzde 95 Engelli Ferdane Özkale, Azmiyle Diyetisyen Oldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan yüzde 95 doğuştan ortopedik engelli Ferdane Özkale, azmi ve inancıyla Beslenme ve Diyetetik bölümünü dereceyle bitirerek diyetisyen oldu. Özkale, 'Bugün buradaysam, yapamam diyen birisine örnek olabilmek içindir' dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan, yüzde 95 doğuştan ortopedik engelli ve hayatını tekerlekli sandalye ile geçiren Ferdane Özkale, tüm zorluklara rağmen azmi ve inancı ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü derece ile bitirerek diyetisyen oldu. Ferdane Özkale, "Bugün buradaysam, yapamam diyen birisine örnek olabilmek içindir" dedi.

Kadirli ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli ve hayatını tekerlekli sandalye ile sürdüren Ferdane Özkale, azmi ve başarısı ile engelli bireylere örnek oluyor. Ferdane Özkale, başarı ile girdiği Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden derece yapıp mezun olarak diyetisyen oldu.

Amacının insan hayatına dokunabilmek ve 'yapamam başaramam' diyen kendisi gibi engelli bireylere örnek olmak olduğunu söyleyen Özkale, inanıldığı takdirde tüm zorlukların aşılacağını belirtiyor. "Bugün buradaysam, yapamam diyen birisine örnek olabilmek içindir" diyen Ferdane Özkale "Yüzde 95 ortopedi engelli olarak doğdum. Engelli oluşum önümdeki zorlukları arttırdığı gibi azmimi de büyüttü. İnsanların yaşam kalitesine doğrudan etki sağlayan beslenme ve diyetetik alandan derece yaparak mezun olmak benim için büyük gurur verici bir olay. Üniversiteye başladığım günlerde önümde nasıl bir yol olduğunu bende bilmiyordum. Engelli oluşum birçok zorluğu beraberinde getirdi ama asla vazgeçmedim. 'Yapamazsın okuyamazsın' diyenler de oldu. Fiziksel engellerin dışında toplumsal ön yargılarda vardı maalesef. Yoruldum bazen de yıprandım ama ben hep bir adım daha atmaya çalıştım. Bunu yaparken ailem hep yanımda oldu. Ailem benim elim kolum bacağım oldular. Aynı şekilde İlkokuldan başlayarak tüm akademik hayatımda hep bana destek olan tüm öğretmenlerime hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün buradaysam, yapamam diyen birisine örnek olabilmek içindir" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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