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Yusuf Yazgan, Büro Memur-Sen Genel Başkanlığı'na Yeniden Aday Oldu

Yusuf Yazgan, Büro Memur-Sen Genel Başkanlığı'na Yeniden Aday Oldu
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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 14 Haziran 2025 tarihinde yapılacak 8. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa tekrar aday olduğunu açıkladı. Yazgan, sendikanın büyümesi ve üye sayısının artışıyla ilgili bilgi verirken, güçlü bir yönetimle toplu sözleşme sürecine girmek istediklerini vurguladı.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 14 Haziranda gerçekleştirilecek 8'nci Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa tekrar aday olduğunu açıkladı.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendikasının 14 Haziran 2025 tarihinde yapılacak 8. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa tekrar aday olduğunu açıkladı. Ankara Şubeleri ile istişare toplantısı düzenleyen Yazgan, toplantının açılışında yeniden genel başkan adayı olduğunu söylerken, Ankara Şube başkan, şube yönetim kurulu üyeleri ve üst kurul delegeleri, Yazgan'ın adaylığını desteklediklerini bildirdi.

"Son 20 gün içerisinde 5 binin üzerinde üye kaydı gerçekleştirdik"

Memur-Sen Genel Merkez binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yusuf Yazgan, "120 şubemizin genel kurulunu sağ salim gerçekleştirdik ve 300 genel merkez delegemizin seçimini yaptık. ve şubelerimizde yeni yönetim kurulu üyeleri yeni şube başkanlarımızla Büro Memur-Sen'in hızına hız kattığını görüyoruz. Son 20 gün içerisinde neredeyse 5 binin üzerinde üye kaydı gerçekleştirdik. İnşallah bu yürüyüşümüz devam edecek" şeklinde konuştu.

Yusuf Yazgan, görevde olduğu her dönem Büro Memur-Sen'i hep ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Her dönem birçok kazanıma imza atıldığını, yetkide 14. yıla ulaşıldığını, geçen yıl ilan edilen resmi kayıtlara göre 114 bin üye sayısıyla Memur-Sen'in üçüncü büyük sendikası olduklarını belirten Yazgan, zirveden yeni zirvelere yolculuk için tekrar bu göreve talip olduğunu açıkladı.

Büro Memur-Sen bayrağı altında mücadele vermiş, mücadelesini sürdüren bütün teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yazgan, bir teşkilatı kurmanın, büyütmenin ve belirli bir noktaya getirmenin, yetkiye taşımanın önemli bir motivasyon içerdiğini ve Büro Memur-Sen'de bu motivasyonun var olduğunu söyledi.

"Toplu sözleşme masasına önünde 4 yıl olan güçlü bir yönetim olarak oturmak istiyoruz"

Ağustos'ta toplu sözleşme sürecinin yaşanacağını belirten Yazgan, toplu sözleşmeye yenilenmiş yönetim kurulu olarak girmek ve toplu sözleşme masasına önünde 4 yıl olan güçlü bir yönetim olarak oturmak istediklerini ifade etti.

Bu yürüyüşlerinde kendilerine destek veren Ankara şube başkan, yönetim kurulu üyesi ve genel merkez komisyonlarına teşekkür eden Yazgan, "İnşallah bu istişare toplantılarımızı, divan toplantılarımızı önümüzdeki dönem daha sık gerçekleştirerek Ankara'daki teşkilatımızı daha da yukarılara taşımanın mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Türkiye'de 8 bölgede bütün şubelerimizle istişare ederek genel kurul sürecine gideceğiz. Genel merkez yönetimlerimizi istişare edeceğiz, konuşacağız ve inşallah bu istişareler neticesinde Büro Memur-Sen genel merkez yönetim kurulumuzu oluşturacağız. Bu ilk toplantıyı Ankara'dan başlatıyoruz. Ankara teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bir ve beraberiz inşallah, birlikte Büro Memur-Sen'iz ve biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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