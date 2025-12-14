18 yaşındaki Yusuf söylediği manilerle ilgi odağı oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan 18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca, söylediği manilerle herkesin beğenisini kazandı.

Asırlardır süregelen Yörük geleneğini sürdürmeyi amaçladığını belirten Saparca, küçük yaştan itibaren kendince maniler söylediğini, büyüdükçe daha da geliştirdiğini söyledi.

"Beni öğretmenlerim keşfetti"

Yaz tatillerinde yaylaya çıkarak babaannesinin küçükbaş hayvanlarını otlatan Yusuf Efe Saparca, "Bizler yörük olduğumuz için dağda yaşadık ve yaylalarda büyüdük. Dağda hiç oyuncak olmadığından illaki bir şeylerle meşgul olmak zorundaydık. Ben de kendimce maniler söyleyerek meşgul oldum. Benim bu yeteneğimi ise okulda öğretmenlerim keşfetti. Onlardan Allah razı olsun. Onlar elimden tuttular ve beni tiyatro grubuna aldılar. Daha sonra ilçede düzenlenen yarışmada birinci olduk" dedi.

Saparca, akşamları yatarken kendisine ilham geldiğini anlatarak, "Yanımda telefonum varsa hemen sözleri yazıyorum, telefon yoksa da aklımdan uçup gidiyor" diye konuştu.

Babaanne Gülşen Saparca ise, torunum yaylada maniler söylerken kendisini geliştirerek ilerletti. Herkes söylediği manileri duyunca çok sevdi" diye konuştu. - KARAMAN