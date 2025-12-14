Haberler

18 yaşındaki Yusuf söylediği manilerle ilgi odağı oldu

18 yaşındaki Yusuf söylediği manilerle ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca, Yörük geleneğini sürdürme amacıyla söylediği manilerle çevresinin dikkatini çekiyor. Öğretmenleri tarafından keşfedilen genç, tiyatro grubuna katıldıktan sonra yerel bir yarışmada birinci oldu. Torunu hakkında konuşan Gülşen Saparca, onun yeteneğini geliştirdiğini vurguladı.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan 18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca, söylediği manilerle herkesin beğenisini kazandı.

Asırlardır süregelen Yörük geleneğini sürdürmeyi amaçladığını belirten Saparca, küçük yaştan itibaren kendince maniler söylediğini, büyüdükçe daha da geliştirdiğini söyledi.

"Beni öğretmenlerim keşfetti"

Yaz tatillerinde yaylaya çıkarak babaannesinin küçükbaş hayvanlarını otlatan Yusuf Efe Saparca, "Bizler yörük olduğumuz için dağda yaşadık ve yaylalarda büyüdük. Dağda hiç oyuncak olmadığından illaki bir şeylerle meşgul olmak zorundaydık. Ben de kendimce maniler söyleyerek meşgul oldum. Benim bu yeteneğimi ise okulda öğretmenlerim keşfetti. Onlardan Allah razı olsun. Onlar elimden tuttular ve beni tiyatro grubuna aldılar. Daha sonra ilçede düzenlenen yarışmada birinci olduk" dedi.

Saparca, akşamları yatarken kendisine ilham geldiğini anlatarak, "Yanımda telefonum varsa hemen sözleri yazıyorum, telefon yoksa da aklımdan uçup gidiyor" diye konuştu.

Babaanne Gülşen Saparca ise, torunum yaylada maniler söylerken kendisini geliştirerek ilerletti. Herkes söylediği manileri duyunca çok sevdi" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye'ye getirildi

Sırbistan'dan Avusturya'ya uzanan operasyon! 24'ü de iade edildi
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
title