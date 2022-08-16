Yusuf dede 40 yıldır günlük tutuyor Hatay'da 82 yaşındaki Yusuf Araplıoğlu'nun tuttuğu günlükler hem kendi hayatını hem de yaşadığı köyün tarihine ışık tutuyor Hatay Hassa ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Yusuf Araplıoğlu tam 40 yıldır günlük tutuyor.

Yusuf dede 40 yıldır günlük tutuyor

Hatay'da 82 yaşındaki Yusuf Araplıoğlu'nun tuttuğu günlükler hem kendi hayatını hem de yaşadığı köyün tarihine ışık tutuyor

HATAY - Hatay Hassa ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Yusuf Araplıoğlu tam 40 yıldır günlük tutuyor.

Arpacıoğlu'nun tuttuğu günlükler hem kendi hayatını hem de yaşadığı köyün tarihine ışık tutuyor.

1982 yılında 41 yaşındayken günlük tutmaya başlayan Yusuf Araplıoğlu tam 40 yıldır onlarca defter doldurdu. Yusuf dede, adeta yaşadığı köyün tarihçesi.

İlk olarak köyde ölenlerin, doğanların, evlenenlerin notlarını tutmaya başladığını belirten Yusuf Araplıoğlu,"Bizim köyde ve çevre köylerde olan olayları tek tek not alıyorum" dedi.

Sadece ölüm ve doğanları not almadığını belirten Araplıoğlu, "Günlük yaptığım işleri gittiğim yerleri de not aldım. Çevre köylerden bazen eski tarihlerde olan olaylarla ilgili bilgi almak isteyenler gelip soruyorlar bende söylüyorum" diye konuştu.

Yusuf Araplıoğlu sağlığı el verdiği sürece günlük tutmayı hedefliyor.