Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump çıldırdı! Netanyahu ile teması kesti, onsuz ilerleyecek
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

Kriz büyüyor! ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

Ara seçim soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden bir ülkeye seyahat uyarısı: Sakın gitmeyin

Yusuf Amca ve Bilal Leylek'in Aile Bağları: Yavrular Dünyaya Geldi

Yusuf Amca ve Bilal Leylek'in Aile Bağları: Yavrular Dünyaya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde her yıl göç zamanı Yusuf Amca'yı ziyaret eden Bilal leylek, bu yıl yavrularıyla birlikte yuvasında görüldü. Yusuf Amca, yıllardır süregelen dostluğunun getirisi olarak leyleğin yavrularına da bakım yapmaya başladı. Bilal ve yeni ailesi, köy halkında büyük bir sevinç yarattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı köyünde, 7 yıldır göç zamanı geldiğinde ziyaret ettiği Yusuf Amcayı bu yıl da unutmayan "Bilal" isimli leyleğin yavruları oldu. Bilal leylek, her yıl kilometrelerce yol kat ederek geldiği Fadıllı'daki yuvasında baba oldu.

Yusuf Amca ile yıllar önce kurduğu sıra dışı dostlukla tanınan Bilal leylek, köy halkının da gönlünde taht kurmuş durumda. Bu yıl, Bilal'in yuvasında yavrularıyla görülmesi hem Yusuf Amcayı hem de köy halkını sevince boğdu. Yusuf Amca duygularını, "Her yıl onu bekleriz, artık aileden biri gibi. Ama bu yıl yavrularını görünce içim başka türlü coştu. Onların büyümesini izlemek en büyük mutluluğum olacak," sözleriyle dile getirdi.

Yıllar içinde aralarında özel bir bağ kurulan Yusuf Amca ile Bilal leyleğin yuvasında minik yavrularını gören Yusuf Amca, hemen onların da bakımına yardımcı olmaya başladı. Yıllardır Bilal'i göç zamanı elleriyle besleyen Yusuf Amca, bu kez yavrular için de aynı özveriyi gösteriyor. Fadıllı köyünde artık sadece Bilal değil, onun yeni ailesi de heyecanla izleniyor. Göç mevsiminin sevilen siması Bilal leylek, sadakati ve bu yılki güzel sürpriziyle doğayla insan arasındaki bağın ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gösterdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Kadir İnanır, İzinsiz Yayınlar Nedeniyle Gülşah Film'e Tazminat Davası Açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Galatasaray yarın şampiyon olabilir

Galatasaray yarın şampiyon olabilir
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Usta isimden korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.