Yüreklere Umut Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu

İZMİR (İHA) - İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek'in anısına, ailesinin kurduğu Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) tarafından Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'na "Umut Kütüphanesi" kuruldu.

İzmir depreminde 7 yaşındaki oğulları Umut'u kaybeden aile, oğullarının adını yaşatmak, çocuklara dokunan projeler geliştiren Yüreklere Umut Vakfı'nı kurmuştu. İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'na, İzmir depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek anısına, ailesinin kurduğu Yüreklere Umut Vakfı tarafından okuldaki boş sınıfa kütüphane yapıldı. YUVA, yüzlerce çocuğa umut oldu. Petek tasarımlı kütüphanenin duvarlarına YUVA tarafından yapılan çizimler ve tasarımlar miniklerin ilgi odağı olurken, YUVA yönetim kurulu başkanı Seher Perinçek kazanılan her bir çocuğun yarınlarımız için umut olduğunu ifade etti. - İZMİR