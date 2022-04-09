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Yüreklere Umut Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yüreklere Umut Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek'in anısına, ailesinin kurduğu Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) tarafından Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'na "Umut Kütüphanesi" kuruldu.

İZMİR (İHA) - İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek'in anısına, ailesinin kurduğu Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) tarafından Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'na "Umut Kütüphanesi" kuruldu.

İzmir depreminde 7 yaşındaki oğulları Umut'u kaybeden aile, oğullarının adını yaşatmak, çocuklara dokunan projeler geliştiren Yüreklere Umut Vakfı'nı kurmuştu. İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'na, İzmir depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek anısına, ailesinin kurduğu Yüreklere Umut Vakfı tarafından okuldaki boş sınıfa kütüphane yapıldı. YUVA, yüzlerce çocuğa umut oldu. Petek tasarımlı kütüphanenin duvarlarına YUVA tarafından yapılan çizimler ve tasarımlar miniklerin ilgi odağı olurken, YUVA yönetim kurulu başkanı Seher Perinçek kazanılan her bir çocuğun yarınlarımız için umut olduğunu ifade etti. - İZMİR

Yüreklere Umut Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu

Yüreklere Umut Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu

Yüreklere Umut Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu

Yüreklere Umut Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu

Yüreklere Umut Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu

Yüreklere Umut Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Umut Vakfı, İzmir, Umut, Yerel, Haberler

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