Yürek burkan hayata devlet eli: Şehit ailesine yeni ev yapılacak

Kars'ta 1994 yılında şehit olan Piyade Komando Er Asım Türk'ün anne ve babasının yaşadığı zor şartlar, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin girişimiyle sona eriyor.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Egeköy köyünde yaşayan şehit annesi Pamuk Türk ile babası Harun Türk, patika yollardan güçlükle ulaşılabilen, çatısı naylon ve çadırla kapatılmış bir evde yaşam mücadelesi veriyordu. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği haberin ardından Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti aileyi ziyaret ederek çözüm için talimat verdi.

Vali Serdengeçti, beraberindeki heyetle birlikte şehit ailesinin yaşadığı evi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ailenin durumuna kayıtsız kalmayan Serdengeçti, 3 ay içerisinde yeni bir ev yapılacağını duyurdu.

Vali Serdengeçti yaptığı açıklamada, şehit ailesinin daha önce mülkiyet sorunları nedeniyle ev sahibi olamadığını hatırlatarak, "Görüldüğü gibi burada yaşanacak bir ortam yok. Daha önce girişimler yapılmış fakat mülkiyet engeli nedeniyle sonuç alınamamış. Şehit babamız Harun amca, köyünü terk etmeyip burada yaşamakta ısrar etmiş. Biz mülkiyet sorununu çözüp inşallah üç ay içinde ailemize yakışır bir ev teslim edeceğiz. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında. Geçici barınma sorununu da çözeceğiz, ev tamamlanınca ailemize teslim edeceğiz" dedi. - GİRESUN