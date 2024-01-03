Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Mahalle Buluşmalarına Devam Ediyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe genelinde inceleme ve mahalle buluşmalarına devam ediyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, birim müdürleri ile birlikte Abdioğlu Özler, Abdioğlu Cumhuriyet, Eski Misis, Kışla Çamlıca ve Özgür Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Kocaispir, "Yüreğir'i, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz" dedi

Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Başkan Kocaispir, göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de katılımcı belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalarımızı hemşerilerimizim talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşerilerimizin görüşlerini alıyoruz." diye konuştu. - ADANA