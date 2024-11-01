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Yüreğimizdeki Işık Projesi ile Depremzede Çocuklara Umut Olunuyor

Yüreğimizdeki Işık Projesi ile Depremzede Çocuklara Umut Olunuyor
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Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında, depremzede çocuklar Antakya gastronomi çarşısında ağırlandı. Hatay Valisi ve eşi, çocuklarla bir araya gelerek onlara hediyeler dağıttı ve şehrin lezzetlerini tanıttı.

Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında depremzede çocuklar, Antakya gastronomi çarşısında ağırlandı.

Depremzede çocuklara umut olan 'Yürüğimizdeki Işık' projesi kapsamında afetzede miniklerin yüzleri güldürülmeye devam ediyor. Proje kapsamında; Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Antakya ve Defne ilçelerinde yaşayan depremzede çocuklarla Antakya Gastronomi Çarşısı'nda bira araya geldi. Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı'yla gerçekleşen sohbetin ardından kendileri için özenle hazırlanan lezzetlerin tadına bakan çocuklara günün hatırasına hediyeler verildi. Programa katılım sağlayan çocuklar, Gastronomi Şehri Hatay'ın Lezzet Mirası'na çok yakışan çarşıyı gezerek kadim şehrin değerlerini yakından tanıma fırsatı da buldular. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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