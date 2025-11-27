Yunanistan Sineması Günleri İstanbul'da Ücretsiz Başlıyor

(İSTANBUL) - İstanbullu sinemaseverler, Yunanistan sinemasının klasik ve çağdaş yapımlarını ücretsiz izleme fırsatı bulacak. Yunanistan Sineması Günleri, 2-7 Aralık arasında dördüncü kez düzenlenecek.

Pera Müzesi'ndeki etkinlik, 1990'ların Yunan sinemasına odaklanan kapsamlı bir retrospektifle başlıyor. Açılış filmi, Pantelis Voulgaris'in 1998 yapımı "Hepsi Bir Yol" olacak. Film, hayatlarında dönüm noktasına yaklaşan üç orta yaşlı adamın duygusal yol ayrımlarını konu alıyor. Film, 1998'de Yunan Devlet Film Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Makyaj ödüllerini kazanmıştı.

Programda ayrıca Sotiris Goritsas'ın "Balkanizatör" (1997), Antonis Kokkinos'un "Bir Devrin Sonu" (1994), Frieda Liappa'nın "Eyyamıbahur Yılları" ve Dimitris Indares'in "Wyoming'de Bir İbibik Kuşu" (1999) gibi önemli yapımlar yer alacak. Toplam 13 uzun metraj film, Yunan sinemasının o dönemdeki çeşitliliğini ve üretkenliğini gözler önüne serecek.

Etkinlik süresince sinema ustalarıyla özel söyleşiler de düzenlenecek. Yeşim Ustaoğlu ve Petros Markaris, 7 Aralık'ta "Bulutları Beklerken" filmi gösteriminin ardından bir ustalık sınıfı gerçekleştirecek. Ayrıca Dimitris Indares, 6 Aralık'ta " Sinema : Anlatıda Israr Etmek - Dünyanın Tutarlılığını Korumak" başlıklı söyleşisiyle izleyicilerle buluşacak.

Kısa filmseverler de bu yıl ilk kez düzenlenecek Kısa Film Yarışması ile heyecan yaşayacak. 75 başvuru arasından seçilen 10 kısa film, 7 Aralık'ta ödüllerini alacak. Yarışmada, Nefeli Raptis'in "Bayan Niça", Georgia Michailidi'nin "Böh!", Iliana Driva'nın "Denizkızı" ve Konstantinos Karamaghiolis'in "Habil" filmleri gösterilecek.

Yunanistan Sineması Günleri, Theo Angelopoulous'un 1991 yapımı başyapıtı "Leyleğin Asılı Kalan Adımı" ile sona erecek. Film, sınır bölgesinde haber peşinde koşan genç bir muhabirin hikayesini anlatırken, coğrafi ve politik ayrımları şiirsel bir dille ele alıyor. Marcello Mastroianni ve Jeanne Moreau'nun rol aldığı film, Eleni Karaindrou imzalı unutulmaz müzikleriyle de sinemaseverlerin hafızasında yer edecek.

Etkinlik, EMEIS Kültür Kolektifi, Istos Film ve Istos Yayın işbirliğiyle, Yunanistan Ulusal Turizm Teşkilatı, EKKOMED ve Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleşiyor.