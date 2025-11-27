Haberler

Yunanistan Sineması Günleri İstanbul'da Ücretsiz Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbullu sinemaseverler, 2-7 Aralık tarihlerinde Yunanistan Sineması Günleri kapsamında klasik ve çağdaş yapımları ücretsiz izleme fırsatı bulacak. Etkinlik, kapsamlı bir retrospektifle başlayarak önemli yapımları ve ustalarla söyleşileri içerecek.

(İSTANBUL) - İstanbullu sinemaseverler, Yunanistan sinemasının klasik ve çağdaş yapımlarını ücretsiz izleme fırsatı bulacak. Yunanistan Sineması Günleri, 2-7 Aralık arasında dördüncü kez düzenlenecek.

Pera Müzesi'ndeki etkinlik, 1990'ların Yunan sinemasına odaklanan kapsamlı bir retrospektifle başlıyor. Açılış filmi, Pantelis Voulgaris'in 1998 yapımı "Hepsi Bir Yol" olacak. Film, hayatlarında dönüm noktasına yaklaşan üç orta yaşlı adamın duygusal yol ayrımlarını konu alıyor. Film, 1998'de Yunan Devlet Film Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Makyaj ödüllerini kazanmıştı.

Programda ayrıca Sotiris Goritsas'ın "Balkanizatör" (1997), Antonis Kokkinos'un "Bir Devrin Sonu" (1994), Frieda Liappa'nın "Eyyamıbahur Yılları" ve Dimitris Indares'in "Wyoming'de Bir İbibik Kuşu" (1999) gibi önemli yapımlar yer alacak. Toplam 13 uzun metraj film, Yunan sinemasının o dönemdeki çeşitliliğini ve üretkenliğini gözler önüne serecek.

Etkinlik süresince sinema ustalarıyla özel söyleşiler de düzenlenecek. Yeşim Ustaoğlu ve Petros Markaris, 7 Aralık'ta "Bulutları Beklerken" filmi gösteriminin ardından bir ustalık sınıfı gerçekleştirecek. Ayrıca Dimitris Indares, 6 Aralık'ta " Sinema : Anlatıda Israr Etmek - Dünyanın Tutarlılığını Korumak" başlıklı söyleşisiyle izleyicilerle buluşacak.

Kısa filmseverler de bu yıl ilk kez düzenlenecek Kısa Film Yarışması ile heyecan yaşayacak. 75 başvuru arasından seçilen 10 kısa film, 7 Aralık'ta ödüllerini alacak. Yarışmada, Nefeli Raptis'in "Bayan Niça", Georgia Michailidi'nin "Böh!", Iliana Driva'nın "Denizkızı" ve Konstantinos Karamaghiolis'in "Habil" filmleri gösterilecek.

Yunanistan Sineması Günleri, Theo Angelopoulous'un 1991 yapımı başyapıtı "Leyleğin Asılı Kalan Adımı" ile sona erecek. Film, sınır bölgesinde haber peşinde koşan genç bir muhabirin hikayesini anlatırken, coğrafi ve politik ayrımları şiirsel bir dille ele alıyor. Marcello Mastroianni ve Jeanne Moreau'nun rol aldığı film, Eleni Karaindrou imzalı unutulmaz müzikleriyle de sinemaseverlerin hafızasında yer edecek.

Etkinlik, EMEIS Kültür Kolektifi, Istos Film ve Istos Yayın işbirliğiyle, Yunanistan Ulusal Turizm Teşkilatı, EKKOMED ve Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleşiyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler

Dünya devini pusuya düşürdüler
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.