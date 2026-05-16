4 yıldır kayıp tır şoföründen halen iz yok

18 Şubat 2022'de Yunanistan açıklarında yanan Euroferry Olympia feribotunda kaybolan Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır'dan 1548 gündür haber alınamıyor. Ailesi, gaiplik kararı alınan Çakır için en azından bir mezar yeri bekliyor.

18 Şubat 2022 tarihinde Yunanistan açıklarında İtalya seferi yapan "Euroferry Olympia" isimli feribotta çıkan yangında kaybolan 11 kişiden biri olan Aydınlı tır şoförü 42 yaşındaki Mehmet Çakır'dan, aradan geçen bin 548 güne rağmen hala haber alınamadı. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan ailesi, yıllardır süren belirsizliğin kendilerini yıprattığını belirtti. Yangının ardından hem resmi makamlar aracılığıyla hem de kendi imkanlarıyla Yunanistan'a kadar giderek araştırma yaptıklarını ifade eden aile fertleri, Çakır'a dair hiçbir iz bulamadıklarını söyledi. Süreç boyunca istenilen tüm DNA örneklerini yetkililere teslim ettiklerini belirten aile, artık umutlarının büyük ölçüde tükendiğini dile getirdi.

Çakır'ın, Yunanistan açıklarında yanan feribotta kaybolmasının üzerinden 4 yıl 2 ay 28 gün geçerken, yetkililerden gelecek haberi bekleyen acılı aile Çakır'ın en azından bir mezarının olmasını istiyor. Gaiplik kararı alınan Mehmet Çakır için tek beklentilerinin bir mezar yeri olduğunu ifade eden yakınları, yıllardır süren acının belirsizlik nedeniyle daha da ağırlaştığını belirtti. Aile, Mehmet Çakır'ın akıbetinin netleşmesini ve en azından bir mezar taşı başında dua edebilmeyi istediklerini belirtti. - AYDIN

