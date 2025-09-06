Yunanistan Açıklarında Kaybolan Mehmet Çakır İçin Gaiplik Kararı Alındı

Yunanistan açıklarında 18 Şubat 2022 Cuma günü yanan İtalya bandıralı feribotta kaybolan ve 3 yıl 6 ay 18 gündür Çakır'ın ölü ya da dirisine ulaşılamayan Aydınlı Mehmet Çakır'ın ailesi bin 293 gündür yetkililerden haber beklerken, umutları tükenen aile Çakır hakkında gaiplik kararı aldı.

Yunanistan açıklarında, İtalya seferi yapan Euroferry Olympia isimli feribotta 18 Şubat 2022 Cuma günü yangın çıkmış, yangında kaybolan 11 kişiden birinin de Aydınlı tır şoförü 42 yaşındaki Mehmet Çakır olduğu öğrenilmişti. O günden bu yana ne resmi kanallardan ne de kendi imkanları ile Mehmet Çakır'a ulaşamayan ailesi, bin 293 gündür haber beklediklerini söylediler. Kendi imkanları ile Yunanistan'a kadar arayıp sormadıkları hiçbir yer kalmadığını ancak Mehmet Çakır'dan bir türlü haber alamadıklarını belirten ailesi, çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Gaiplik kararı alındı

Feribottaki yangın haberini aldıkları günden bu yanan Mehmet Çakır'ın Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki evlerinde umutla süren bekleyiş yerine gerilime bırakırken, aile fertleri, artık umutlarının tükendiğini belirtti. Kayboluşunun üzerinden 3 yıl 6 ay 18 gün geçen Çakır'ın ölü ya da dirisine ulaşılamazken, kendisinden hala haber alınamayan Çakır hakkında ailesi gaiplik kararı aldı. - AYDIN