Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunan gazetesinden deprem karikatürü

Yerel Haberler

Yunan gazetesinden deprem karikatürü

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini'de depreme desek çizimlerine devam ediyor.

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini'de depreme desek çizimlerine devam ediyor. Makris'in gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu.

Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'de yaşanan şiddetli depremlerin ardından destek paylaşımlarını sürdürüyor. Yunan karikatürist Ilias Makris'in deprem çizimi sosyal medyada gündem oldu. Makris, Kathimerini gazetesindeki çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damladığını resmetti. - ATİNA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Depremler: Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Depremler Listesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title