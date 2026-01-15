41 yıllık öğretmene alkışlı ve çiçekli veda

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde görev yapan öğretmen Yüksel Taş, 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Cumhuriyet Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve son olarak Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görev yapan Yüksel Taş için, son ders zilinin ardından sürpriz bir veda programı düzenlendi. Programda öğrenciler ve meslektaşları, uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden Taş'ı alkışlar ve çiçeklerle uğurladı.

Yüzlerce öğrencinin hayatına dokunan Taş, veda sırasında duygusal anlar yaşadı. Meslektaşları ise Taş'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik diledi. - KARABÜK