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Yüksekovalılar Tünellerin Açılmasını İstiyor

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Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen çığ felaketinin ardından Yüksekovalılar, tünellerin acilen açılmasını talep ediyor. STK temsilcileri ve vatandaşlar, Güzeldere Geçidi'nde yaşanan olayların önüne geçilmesi için yetkililere sesleniyor.

Hakkari- Van kara yoluna düşen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı çığın ardından Yüksekovalılar artık tünellerin açılmasını istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Van- Hakkari kara yolunda bulunan Güzeldere Geçidi bölgesinde düşen çığla beraber sürüklenen minibüsteki yolculardan 12'si yaralanırken bir kadın ise hayatını kaybetmişti. Kış boyunca sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Güzeldere Geçidi'nde yaşanan olayların önüne geçilmesi için STK temsilcileri ve vatandaşlar, tünellerin acilen kullanıma açılması adına yetkililere seslendi. "Artık tüneller açılsın" diyen Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Maalesef bazen üzücü hadiseler yaşıyoruz. 32 viraj olan Güzeldere Geçidi'nde bu yaşanan olay aslında hepimizi üzdü. Biz de buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğüne sesleniyoruz, artık bu tünelleri vatandaşların ulaşımına açın" dedi.

Herkesi üzen bir olay yaşandığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de, "Yıllardır ölüm yolu olan Güzeldere Geçidi'nde maalesef bu sefer çığın inmesinden dolayı bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 12 vatandaşımız da yaralanmış. Artık böyle üzücü durumları yaşamamak adına artık yetkililer bu tünelleri ulaşıma açsınlar. Çünkü uluslararası yol olduğu için 7/24 saat sürücüler seyir halindeler" ifadelerini kullandı.

Turizmci Ömer Demirel ise Güzeldere Geçidi'nde yıllardır üzücü olaylar yaşadıklarını belirterek, "Turizm sektöründe olduğumuz için aslında her gün yolcu gönderiyoruz. Kış mevsiminde aslında korka korka gönderiyoruz. Çünkü hava şartları çok kötü oluyor. Biz de diyoruz bir daha bu durumların yaşanmaması için tüneller acilen vatandaşın hizmetine açılsın" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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