Yüksekova İmam Hatip Lisesi'nden Filistin İçin Anlamlı Etkinlik

Yüksekova İmam Hatip Lisesi'nden Filistin İçin Anlamlı Etkinlik
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Hakkari'nin Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Filistin İçin Kıyamdayız' temasıyla düzenledikleri etkinlikte sabah namazında bir araya geldi. İlçe Müftüsü'nün duası ile birlikte manevi bir atmosfer yaşandı.

Hakkari'nin Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Filistin İçin Kıyamdayız" temasıyla düzenledikleri etkinlikte sabah namazında bir araya gelerek Filistin'e dikkat çekti.

Öğrenciler, Merkez İhsaniye Camisi'nde cemaatle kılınan sabah namazının ardından, İlçe Müftüsü'nün Filistin halkı için yaptığı duaya iştirak etti. Manevi atmosferin hakim olduğu programda, öğrencilere sabah çorbası ikram edilerek gönül birliği pekiştirildi.

Okul yetkilileri, etkinliğin amacını "Öğrencilerimizde ümmet bilincini güçlendirmek, mazlum coğrafyalara karşı duyarlılık oluşturmak ve kardeşlik ruhunu yaşatmak" şeklinde açıkladı.

Desteklerinden dolayı İlçe Müftülüğü'ne ve katılımcılara teşekkür edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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