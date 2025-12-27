Haberler

Yüksekova'da Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde hastaların ürünleri sergilendi

Yüksekova'da Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde hastaların ürünleri sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar için düzenlenen etkinlikte, el emeği ürünler sergilendi ve yeni yıl kutlaması yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendi.

Yüksekova ilçesinde TRSM'de rehabilitasyon süreçleri devam eden hastaların sosyalleşmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından bir kutlama programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, merkezde tedavi gören hastaların rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde hazırladığı el emeği ürünler merkez duvarlarında sergilendi. Katılımcıların ilgiyle incelediği serginin ardından, hastane yönetimi tarafından hastalara yemek ikramında bulunuldu ve yeni yıl dolayısıyla pasta kesimi yapıldı.

Merkez sorumlu hekimi Mete Erciş, etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal faaliyetlerin tedavi sürecindeki önemine değindi. Erciş, "Toplum ve ruh sağlığı merkezimizde tedavi gören hastalarımızla bir araya gelerek yeni yılı karşıladık. Bu tür etkinliklerle yeni yılda umut, dayanışma ve birliktelik mesajı vermek istedik. Sosyal etkinlikler, hastalarımızın rehabilitasyon sürecine önemli katkılar sunuyor. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Yüksekova Devlet Hastanesi Müdürü Osman Kaynar, Hastane Müdür Yardımcısı Neslihan Baki, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik