Yüksekova'da Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde hastaların ürünleri sergilendi

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören hastalar için etkinlik düzenlendi.

Yüksekova ilçesinde TRSM'de rehabilitasyon süreçleri devam eden hastaların sosyalleşmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından bir kutlama programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, merkezde tedavi gören hastaların rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde hazırladığı el emeği ürünler merkez duvarlarında sergilendi. Katılımcıların ilgiyle incelediği serginin ardından, hastane yönetimi tarafından hastalara yemek ikramında bulunuldu ve yeni yıl dolayısıyla pasta kesimi yapıldı.

Merkez sorumlu hekimi Mete Erciş, etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal faaliyetlerin tedavi sürecindeki önemine değindi. Erciş, "Toplum ve ruh sağlığı merkezimizde tedavi gören hastalarımızla bir araya gelerek yeni yılı karşıladık. Bu tür etkinliklerle yeni yılda umut, dayanışma ve birliktelik mesajı vermek istedik. Sosyal etkinlikler, hastalarımızın rehabilitasyon sürecine önemli katkılar sunuyor. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Yüksekova Devlet Hastanesi Müdürü Osman Kaynar, Hastane Müdür Yardımcısı Neslihan Baki, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. - HAKKARİ