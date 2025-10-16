Yüksekova'da Yeni Kadastro Birimi Hizmete Girdi

Hakkari'nin Yüksekova Kadastro Birimi, hizmet merkezi Yüksekova ilçesi olmak üzere Şemdinli ve Derecik ilçelerini de kapsayacak şekilde faaliyet göstermeye başladı.

Tapu ve Kadastro Van Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün onayıyla Hakkari Kadastro Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Yüksekova Kadastro Birimi, hizmet merkezi Yüksekova ilçesi olmak üzere Şemdinli ve Derecik ilçelerini de kapsayacak şekilde faaliyet göstermeye başladı. Vatandaşlar, bu kapsamda kadastro ile ilgili her türlü işlem ve hizmeti artık Yüksekova Kadastro Birimi üzerinden alabilecekler. Yeni kurulan birimde başlangıçta 2 sözleşmeli mühendis, 1 tekniker ve 1 kadastro birim amiri görev yapacak.

Kadastro Birim Amirliği görevine ise daha önce Hakkari Kadastro Müdürü olarak görev yapan ve halen aynı kurumda kontrol mühendisi olarak çalışan Arafat Ertunç getirildi. - HAKKARİ