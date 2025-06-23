Yüksekova'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Yüksekova'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüksekova'da 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.00 sıralarında Yüksekova Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Yüksekova Çevre Yolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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