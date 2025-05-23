Yüksekova'da Ot Toplarken Bayılan Gence Hızlı Müdahale

Yüksekova'da Ot Toplarken Bayılan Gence Hızlı Müdahale
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot toplarken bayılan 30 yaşındaki İlyas Altuntaş için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu. Zorlu arazi şartlarına rağmen genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yüksekova'da ot toplarken bayılan genç için ekipler seferber oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot toplarken bayılan genç için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

Akocak köyünde ikamet eden 30 yaşındaki İlyas Altuntaş, Büyükçiftlik beldesindeki Meydanbelek Yaylası'nda ot topladığı sırada rahatsızlanarak bayıldı. Yanındaki arkadaşının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Zorlu arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, bitkin halde buldukları Altuntaş'a ilk müdahaleyi yaptı. Genç, daha sonra araçların ulaşabileceği bir noktaya kadar at sırtında taşındı. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan ikinci müdahalenin ardından Altuntaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, yayla ve dağlık bölgelerde yapılan faaliyetlerde dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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