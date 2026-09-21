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Yüksekova'da ölen 57 yaşındaki adamın cenazesi dereden geçirilip omuzlarda taşındı

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Yüksekova'da ölen 57 yaşındaki adamın cenazesi dereden geçirilip omuzlarda taşındı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dilekli köyüne bağlı mezraya giderken fenalaşan 57 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçların ulaşamadığı sarp arazide cenazesi yakınları ve köylüler tarafından dereden geçirilip omuzlarda taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dilekli köyüne bağlı mezraya giderken fenalaşarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki Sadi Özen'in cenazesi, araçların ulaşamadığı sarp arazide yakınlarının ve köylülerin yoğun çabası sonucu dereden geçirilip yamaçlarda omuzda taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Alınan bilgilere göre, 57 yaşındaki Sadi Özen ve beraberindekiler, Dilekli köyüne bağlı Ünlüce mezrasına gitmek üzere Yüksekova'dan araçla yola çıktı. Yolun devamının araç trafiğine elverişli olmaması nedeniyle grup, yolculuklarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 7 kilometrelik patika yolda ilerledikleri sırada Sadi Özen aniden rahatsızlanarak fenalaştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak bölgenin zorlu arazi yapısı ve ekiplerin araçlarının ilerlemesine imkan tanımayan coğrafi engeller nedeniyle sağlık görevlileri olay yerine doğrudan ulaşamadı. Yetkililer tarafından havadan müdahale seçeneği de değerlendirildi; ancak bölgenin helikopter inişine uygun olmaması nedeniyle bu yöntem de hayata geçirilemedi. Saat 13.00 sıralarında fenalaştığı öğrenilen Sadi Özen'in, yapılan değerlendirmelere göre olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin karadan ulaşım sağlayamaması üzerine Sadi Özen'in yakınları ve köylüler harekete geçti. Cenazeyi araçların beklediği noktaya indirebilmek için büyük bir çaba sarf eden vatandaşlar, 7 kilometrelik sarp patika yolu yürüyerek aştı. Dereden de geçirilen cenaze, uzun ve zorlu bir çalışmanın ardından ekiplerin bulunduğu noktadaki ambulansa teslim edildi.

Sağlık ekiplerince teslim alınan Özen'in cenazesi, öncelikle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Hakkari'ye gönderilen cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden Yüksekova'ya getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Özen'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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