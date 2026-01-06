Haberler

Yüksekova'da çığ yaraları sarılıyor Açıklaması

Yüksekova'da çığ yaraları sarılıyor Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından meydana gelen çığ, Onbaşılar köyünde tarımsal ve hayvansal üretim alanlarında hasara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, zarar gören çiftçileri ziyaret ederek devletin destek mesajını iletti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından meydana gelen çığ nedeniyle zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, İran sınırında bulunan Onbaşılar köyünü ziyaret ederek, çığdan etkilenen çiftçilerle bir araya geldi. Bölgede incelemelerde bulunan İnan; ahırları, arı kovanları ve eklentileri zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. İlçede geçtiğimiz günlerde etkili olan ve yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından Onbaşılar köyünde meydana gelen çığ, tarımsal ve hayvansal üretim alanlarında hasara yol açtı. Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın'ın talimatıyla bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, teknik incelemelerini tamamlayarak kayıt oluşturdu.

Ziyaret sırasında çiftçilere hitaben bir konuşma yapan ve devletin tüm imkanlarıyla üreticinin yanında olduğunu vurgulayan Murat İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava şartları ve ardından meydana gelen çığ felaketi nedeniyle Onbaşılar köyümüzdeki üreticilerimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde inceledik. Kaymakamımız Mustafa Akın'ın selamlarını ve destek mesajlarını kendilerine ilettik. Temel önceliğimiz, tek bir çiftçimizin dahi mağduriyet yaşamaması ve üretimin aksamamasıdır. Ekiplerimizle birlikte kar kış demeden sahadayız; hasar gören ahırlar, zarar gören kovanlar ve diğer tarımsal varlıklar için gerekli tüm tespitleri titizlikle yapıyoruz. Var gücümüzle Yüksekova'nın tarımsal potansiyelini korumak ve çiftçimizin yarasını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de üreticisinin yanındadır." - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi

Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi! Detaylar korkunç
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti

Avrupa'nın dev başkenti yüzyıl öncesine döndü! Su da yok elektrik de
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı havalimanında gözaltına alındı
Fenerbahçeli Fedorovtseva'ya vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak

Fenerbahçeli yıldıza vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor

Türkiye'de vatandaşların gözdesi olan otomobilin satışı durduruldu
Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti

Avrupa'nın dev başkenti yüzyıl öncesine döndü! Su da yok elektrik de
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

Operasyon Ciciş kardeşlere uzandı! Gözaltına alındı