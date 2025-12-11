Haberler

Hakkari'de 28 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinin ardından 28 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova'da Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliğinin ardından yaşları 12 ila 14 arasında değişen öğrencilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri görüldü. Durumun öğretmenler tarafından fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Okulda yapılan ilk müdahalenin ardından 28 öğrenci tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, şüphelerin etkinlikte tüketilen yiyecekler üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Yetkililer, kesin sonucun laboratuvar testlerinin ardından netleşeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
