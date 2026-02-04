Haberler

Yüksekovalı kadınlar hem meslek öğreniyor hem geleceğe hazırlanıyor

Yüksekovalı kadınlar hem meslek öğreniyor hem geleceğe hazırlanıyor
Güncelleme:
Hakkari Yüksekova'da faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi, kadınlara yönelik sunduğu mesleki eğitimler ve psikososyal destek programları ile yerel kalkınmaya katkı sağlıyor. Kursiyerler, geri dönüşüm malzemeleriyle üretim yaparak hem becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Eski Kışla Mahallesi Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınlara sunduğu çok yönlü eğitimlerle yerel kalkınmaya destek oluyor.

Merkezde açılan kurslara katılan kadınlar, mesleki beceri kazanmanın yanı sıra psikososyal destek eğitimleriyle de sosyalleşme imkanı buluyor. Giyim Üretim Kursu'nda eğitim gören kursiyerler, ilk aşamada geri dönüşüm malzemeleriyle pratik yaparak tecrübe kazanıyor. Kesim, dikim ve ölçü alma tekniklerinde uzmanlaşan kadınlar, tecrübe kazandıktan sonra kurum tarafından sağlanan kumaşlarla kendileri ve çocukları için kıyafetler dikiyor.

Merkezin bir diğer ilgi odağı olan el sanatları kursunda ise "punch" nakış tekniği kullanılarak çanta, yastık, oyuncak ve dekoratif çiçekler üretiliyor. Kursiyerler, bu sayede hem modern teknikleri öğreniyor hem de estetik ürünler ortaya koyuyor. Usta öğretici Saynur Bingöl, merkezde yürütülen çalışmaların önemine değinerek, "İki kursumuzda toplam 30 kadınımız geri dönüşümle çok güzel ürünler üretiyor. Öğrencilerimiz meslek öğrenmenin yanı sıra aile bütçelerine maddi destek de sağlıyorlar. Kursların en güzel yanı ise kadınların sosyalleşmesi. Buradan eğitim alan kadınlar, ileride kendi iş yerlerini açabilecek donanıma ulaşıyorlar" dedi.

Kursun kendilerine yeni bir vizyon kattığını belirten kursiyerlerden Sevgi Sarıtaş, "4 aydır bu kursa geliyorum ve sıfırdan başlayarak her şeyi öğrendik. Atık malzemelerden ve kurumun bize sunduğu imkanlardan ürünler çıkarıyoruz. Gelecekte kendi iş yerimizi açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce farklı yerlerde eğitim aldığını belirten Pelin Önder ise merkezdeki aile ortamına vurgu yaparak, "Yüksekova'da el sanatları üzerine önemli işlemler yaptık. Punch tekniğiyle dekoratif ürünler ürettik. Buradaki eğitimlerden sonra isteyen her kadın kendi işini kurabilir. Bize bu desteği sunan ADEM yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

