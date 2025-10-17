Haberler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar Erzurum'da

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar Erzurum'da
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-2026 akademik yılı açılış töreni için Erzurum'da bulunarak Atatürk Üniversitesi Senato toplantısına katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Özvar'ın üniversiteye katkılarının önemli olduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Senato toplantısına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımız, üniversitemiz senato toplantısına katılarak gündem maddelerimizi bizlerle birlikte değerlendirdi. Türk yükseköğretiminin geleceğine yön veren vizyonu, bizlere hem ilham hem de motivasyon kaynağı oldu. YÖK'ün belirlediği hedefler doğrultusunda; bilimin rehberliğinde, yenilikçi ve sürdürülebilir bir akademik anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sunma kararlılığımızı bugün bir kez daha vurguladık. Kıymetli ziyaretleri ve paylaştıkları değerli görüşleri için Sayın Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



