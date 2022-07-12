Yüksek Sadakat, Antakya Expo'da Sahne Aldı Türkiye’nin en sevilen Rock müzik gruplarından Yüksek Sadakat, Antakya EXPO alanında sahne aldı. Türkiye'nin en sevilen Rock müzik gruplarından Yüksek Sadakat, Antakya EXPO alanında sahne aldı. 'Rengarenk', 'Fener' ve 'Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer' gibi sevilen şarkılarını seslendiren grup, Hataylıların beğenisini topladı. EXPO amfitiyatroyu dolduran kentliler, cep telefonlarının ışıklarını açarak grubun şarkılarına eşlik etti. Konser sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, herkesin bayramını kutlayarak Yüksek Sadakat'a çiçek takdim etti. ANKA / Yerel Yüksek Sadakat Türkiye Antakya Yerel Haberler

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