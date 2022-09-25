Yüksek kesimlere kar yağarken elma ağacı çiçek açtı

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence'ye mevsimin ilk karı düştü. Karın etkisiyle hava soğurken çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Erzincan'ın yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence'nin beyaza bürünmüş hali Üzümlü ilçesinden görüldü. Refahiye, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinin de yüksek kesimleri kardan beyazlandı.

Erzincan merkeze bağlı Akyazı Mahallesin de ise kışa sayılı günler kala çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı. Mehmet Beydili'ye ait bahçede bulunan elma ağacı ilkbahar ayında gibi çiçek açarak beyaz renk cümbüşüne dönüştü. Arılarda nektar toplamak için sonbaharın sonunda çiçek açan elma ağacına yoğunlaştı.

Erzincan'da bu ayda ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını ifade eden Serkan Beydili, "Bugün 25 Eylül 2022. Dağlara kar yağdı. Bu elma ağacı 10- 15 gündür böyle çiçek açmaya başladı. Çok şaşkınız. Güzel bir görüntü oluştursa da bu küresel ısınmanın bir tabiat dengesini değiştirme durumu olsa diye tahmin yürütüyorum" dedi.