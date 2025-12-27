Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuğun imdadına ekipler yetişti
Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan bir köyde yüksek ateş şikayeti olan 8 yaşındaki çocuk, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye yetiştirildi. Çocuk, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyü Tüzlüce mezrasında yaşayan 8 yaşındaki Beytullah Bumin'in imdadına Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yetişti. Mezra yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması 112 Acil Sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşamadığı bilgisi üzerine, Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yolu ulaşıma açmasının hemen ardından rahatsızlanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
Yüksek ateş şikayetiyle Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beytullah Bumin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT