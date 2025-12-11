Haberler

Yağmur, soğuk demeden enstrümanını çalıyor

Güncelleme:
Ersin Aşık, Yozgat'ta sokak müziği yaparak ailesine destek oluyor. Müzik tutkusunu, engellerine rağmen devam ettirirken, Yozgat halkından aldığı destekle hayatını sürdürüyor.

Yozgat'ta yaşayan Ersin Aşık, sokak müziği yaparak çocukluktan gelen yeteneğiyle sanatını birleştiriyor. İstanbul'da yaşarken Yozgat'a taşınma kararı alan ve hayatını 22 yıldır Yozgat'ta sürdüren Aşık, şehrin farklı noktalarında akordeon çalıyor. Ailesinin sorumluluklarını da omuzlayan Aşık, gayretiyle takdir topluyor. 17 yaşında özel ihtiyaç sahibi çocuğu bulunan Ersin Aşık, eşinin oğluyla ilgilendiğini, kendisinin de müziği ile evine destek olduğunu belirtiyor.

"Bu dirayetle aşamayacağımız engel kalmayacağını düşünüyorum"

Yozgat halkından çok destek gördüğünü ifade eden Aşık, "Ben bu işi çocukluğumdan beri yaptığım için kar kış yağmur hiç fark etmeden belirli müsaadeleri talep ederek yapıyorum. İşimi severek yapıyorum, kendi ayaklarının üzerinde durması çok güzel bir şey. Bu dirayet ve kuvvetle aşamayacağımız engel kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

"Allah'a şükürler olsun bir gayretim var"

Bazen Kayseri'ye gidiyorum, Yozgat'ta eski Askerlik Şubesi önünde, İstanbul'da Beyoğlu, Pendik'te müzik yaptığım oluyor. Kışın hep buralardayım. Sanatımı burada icra ediyorum. Çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Bir duyarlılık var. Yaptığımız hiçbir işten erinmememiz lazım. 'Benim işim yok, çalışamıyorum' dememek lazım. Eşim epilepsi hastası, çocuğum otizmli. Sabit bir işe girdim. İşe gitmem gereken saatte eşimin bayıldığını gördüğüm oldu, çocuğumu okuluna hazırlamam gerekti. Ben de en iyi çözümün bu işi yapmak olduğunu düşünerek evliliğimin ilk başından beri hatta çocukluğumdan beri evimi kontrol açısından iyi oluyor. 'Geç kaldın' diyenim yok, Allah'a şükürler olsun bir gayretim var. Bir insan farklı bir iş yapıyor olabilir ama herkesin bir hikayesi vardır. Amirinden memuruna kadar bütün vatandaşlarımıza sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT




