Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat Yerköy'de 60 yaşındaki kişi sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Yerköy'de 60 yaşındaki kişi sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldü Haber Videosunu İzle
Yozgat Yerköy'de 60 yaşındaki kişi sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde 60 yaşındaki kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek evinde ölü bulundu. AFAD, kış mevsimi boyunca sobadan sızan karbonmonoksit gazına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 60 yaşındaki H.K. evinde ölü bulundu. AFAD, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yerköy ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki müstakil bir eve ihbar üzerine sevk edilen ekipler, 60 yaşındaki H.K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD ekiplerinin gaz ölçüm cihazlarıyla evde yaptığı incelemede, sobadan sızan zehirli gaz tespit edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen H.K'nin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kış mevsimi boyunca vatandaşlarımızın sobadan sızan karbonmonoksit gazı tehlikesine karşı dikkatli olması hayati önem taşımaktadır. Unutmayın karbonmonoksit gazı sinsi ve görünmez bir tehlikedir. Tedbiri elden bırakmayalım" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
Ankara'da 17 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü, temeli açığa çıktı! Bina tahliye edildi

17 katlı binanın altındaki toprak kaydı! Temeli açıkta kaldı
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu

İsrail'i yine göz göre kayırdılar! Temsilcimize kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Trump gazetecinin sorusuna sinirlendi: Berbat görünüyorsun, biraz kilo ver

Soruyu duyunca sinirden deliye döndü
Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler

Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken temas: Aliyev'in yokluğunda Bayramov'u kabul etti

Aliyev'in katılmadığı zirvede dikkat çeken görüşme
29 kişinin öldüğü Beşiktaş yangınında bilirkişi 13 kamu görevlisini kusurlu buldu

İstanbul'da 29 kişinin öldüğü faciada çarpıcı rapor
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti

AK Parti iddialarını yalanlamıştı! İstifa kararı geldi
Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık

Neden mi milyonlar ona hayran! Yanıtı bu görüntüde