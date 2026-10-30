Yozgat Yerköy'de 60 yaşındaki kişi sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldü

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(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 60 yaşındaki H.K. evinde ölü bulundu. AFAD, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yerköy ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki müstakil bir eve ihbar üzerine sevk edilen ekipler, 60 yaşındaki H.K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD ekiplerinin gaz ölçüm cihazlarıyla evde yaptığı incelemede, sobadan sızan zehirli gaz tespit edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen H.K'nin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kış mevsimi boyunca vatandaşlarımızın sobadan sızan karbonmonoksit gazı tehlikesine karşı dikkatli olması hayati önem taşımaktadır. Unutmayın karbonmonoksit gazı sinsi ve görünmez bir tehlikedir. Tedbiri elden bırakmayalım" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA