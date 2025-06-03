Yozgat'ta Yaralı Kınalı Keklik Koruma Altına Alındı

Yozgat'ta Yaralı Kınalı Keklik Koruma Altına Alındı
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Yozgat'ta Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma kınalı kekliği koruma altına aldı

YOZGAT - Yozgat'ta Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı keklik koruma altına alındı.

HAYDİ ve Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenifakılı ilçesinde, doğada yaralı halde kınalı keklik buldu. Oldukça yorgun ve bitkin olduğu gözlemlenen ve panikle kaçmaya çalışan keklik, Jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen yaralı kekliğin tedavisi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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