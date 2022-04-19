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Yozgat'ta şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Mesut Süzener - Yerel
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Yozgat'ta şiddetli rüzgar seralara zarar verdi Yozgat'ta dün yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle Çekerek ilçesinde bazı sebze seraları büyük çapta hasar gördü.

ÇEKEREK, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

YOZGAT - Yozgat'ta dün yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle Çekerek ilçesinde bazı sebze seraları büyük çapta hasar gördü.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşanan şiddetli rüzgar, üretici Çağrı Öcal'a ait sebze serasında hasara yol açtı. Rüzgar nedeniyle seraların naylon örtüleri yırtıldı ve domates fideleri zarar gördü.

Öcal, 2 dönüm domates serasının zarar gördüğünü söyleyerek yetkililerden yardım talep etti. Öcal, "Ülkemizde oluşan rüzgardan ilçemiz de nasiplendi. Görüldüğü gibi seram yüzde 100 oranında hasar aldı. Yetkililerden acil bir şekilde yardım talep ediyorum. Şu an da durumumuz bu, naylon ve demirlerde zarar var, çok sayıda fidelerimiz de de zarar oluştu" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mesut Süzener - Yerel

Domates, Çekerek, Yozgat, Yerel, Haberler

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