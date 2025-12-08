Haberler

Yozgat'ta Park Halindeki Halk Otobüsü Yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Merkez Fatih Mahallesi'nde park halindeyken yanan halk otobüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında motor kısmı tamamen zarar gördü.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta şehir içerisinde hizmet veren halk otobüsü park halindeyken yanmaya başladı. Otobüsün arka tarafında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay saat 19.45 sıralarında Yozgat Merkez Fatih Mahallesi'ndeki otobüs parkında meydana geldi. 66 HO 1058 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü yolcularını indirdikten sonra park alanına geçerek otobüsü park etti.

Yemek sonrasında tekrar servise çıkmaya hazırlanan sürücü, otobüsün yandığını görünce arkadaşlarından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Önce alandaki diğer otobüs ve dolmuşlar alan dışına çıkarıldı. Ardından da itfaiye ekipleri müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Motor kısmı tamamen yanan otobüs kullanılamayacak hale geldi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Erdoğan'ın yanında Orban'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi

"Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi"
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
title