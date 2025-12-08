Yozgat'ta Park Halindeki Halk Otobüsü Yandı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta şehir içerisinde hizmet veren halk otobüsü park halindeyken yanmaya başladı. Otobüsün arka tarafında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay saat 19.45 sıralarında Yozgat Merkez Fatih Mahallesi'ndeki otobüs parkında meydana geldi. 66 HO 1058 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü yolcularını indirdikten sonra park alanına geçerek otobüsü park etti.

Yemek sonrasında tekrar servise çıkmaya hazırlanan sürücü, otobüsün yandığını görünce arkadaşlarından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Önce alandaki diğer otobüs ve dolmuşlar alan dışına çıkarıldı. Ardından da itfaiye ekipleri müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Motor kısmı tamamen yanan otobüs kullanılamayacak hale geldi.