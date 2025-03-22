Yozgat'ta Kartpostallık Kar Manzaraları

Baharda yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki ormanlar kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yozgat'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, Akdağmadeni'nde ilçesini beyaza bürüdü. Ağaçların ve yolların beyaz örtü ile kaplanırken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçeden ormanlık alanlarda eşsiz görüntüler oluştu. Ormanlık alanda oluşan ve yağlı boya tablosunu andıran görüntüler dron kamerasına yansıdı.