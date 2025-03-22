İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

Mahkemeye sevk edildi! Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebi
Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı
İzin çıktı! Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan'da görüştü

İzin çıktı! İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan'da görüştü

Yozgat'ta Kartpostallık Kar Manzaraları

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar yağışı, ormanları beyaz örtüyle kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı ve dron görüntüleri eşsiz manzaraları ortaya çıkardı.

Baharda yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki ormanlar kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yozgat'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, Akdağmadeni'nde ilçesini beyaza bürüdü. Ağaçların ve yolların beyaz örtü ile kaplanırken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçeden ormanlık alanlarda eşsiz görüntüler oluştu. Ormanlık alanda oluşan ve yağlı boya tablosunu andıran görüntüler dron kamerasına yansıdı.

Yozgat'ta Kartpostallık Kar Manzaraları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUAMMER YILDIZ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title