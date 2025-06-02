Yozgat'ta İmece Usulü Yufka Yapımıyla Kültürel Miras Yaşatılıyor

Yozgat'ta imece usulü yufka açan kadınlar hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kentte mutfakların vazgeçilmezi yufka ekmekler imece usulüyle yapılan geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin Köyünde ekmek yapan kadınlar un, su, tuz gibi temel malzemelerden yaptıkları hamurları yoğuruyor. Bezeler halinde hazırlanan hamur açılarak sac üzerinde pişiriliyor. Daha sonra evlerin serin yerlerinde muhafaza edilen yufka ekmekler, uzun süre sonra dahi tüketilebiliyor. Bu gelenek sayesinde kadınlar hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. İmece usulü yufka ekmek yapımı bir yemek hazırlama süreci olmanın ötesinde, kadınların bir araya gelip dayanışma içinde çalıştıkları sohbet edip sosyalleştikleri ve komşuluk bağlarını kuvvetlendiren bir aktivite olarak göze çarpıyor.

"Eşimizle, dostumuzla yardımlaşarak ekmek yaparız"

Köy sakinlerinden Saniye Aslan, "Komşularımızla yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Buraya yardım etmeye geldim. Eşimizle dostumuzla her zaman böyle yardımlaşırız biz. Kendi işimizi kendimiz görürüz. Her zaman fırından ekmek gelmediği için köye ulaşım zor olduğu için yufka ekmek yaparız. Kendi ekmeğimizi kendimiz yaparız. Şimdi yaz ekmeği yaparız. Güz aylarında da kış ekmeği ederiz" dedi.

Lütfiye Akarsu ise "Komşularımızla yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Kışlık yedik, yazlık yiyeceğimizi yapıyoruz. Katmer, gözleme, yufka yapıyoruz, yiyeceğiz. Yardımlaşma usulü yapıp yiyoruz. Bu şekilde kendimizi idare ediyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT