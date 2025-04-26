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Yozgat'ta İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 3 Yaralı

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Yozgat'ta Bahadın Beldesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sivas istikametinden Sorgun'a giden bir otomobil, ana yola çıkmaya çalışan diğer bir otomobile çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat'ta bağlı Bahadın Beldesi girişinde meydana geldi. Sivas istikametinden Sorgun istikametine seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 19 BN 964 plakalı Opel marka otomobil, ara yoldan ana yola çıkmaya çalışan S.Y. idaresindeki 66 ACM 042 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile 19 BN 964 plakalı araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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