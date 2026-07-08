Yozgat'ta Köpek Eğitmenleri Çalıştayda Bir Araya Geldi... Salona Getirilen Görev Köpekleri İlgi Odağı Oldu

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED) tarafından, köpek eğiticiliğine ilişkin yol haritası oluşturulmasına yönelik "Dirençli Patiler/Resılıent Paws 2026" konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştayın düzenlendiği salona getirilen görev köpekleri ilgi odağı oldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda "Dirençli Patiler/Resılıent Paws 2026" konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştayın açılışına, Yozgat Bozok Üniversitesi Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü bünyesinde eğitim gören görev köpekleri ve eğiticileri katıldı. Görev köpeklerine katılımlar ilgi gösterdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, üniversite kampüs alanında barınma evinden köpek eğitim merkezine kadar sağlıklı bir ortam oluşturduklarının belirterek, şunları kaydetti:

"Sahipsiz bırakılan köpeklerin daha fonksiyonel hale gelmesi, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmaları, bu kıymetli dostlarımızın topluma katkı anlamında bir yere oturtulması adına bu yapılan faaliyetleri çok önemsiyorum. Yozgat Pedia diye bir internet danışma hizmeti geliştirdik. Türkiye'de birkaç tane galiba, üniversitede tek. Orada sizin de bir bölümünüz olsun. Oradan Görev Köpekleri'nin ne olduğu konusunda biraz daha sesimizi ulaştırabilelim."

MEHMET İNAN: "GÖREV KÖPEKLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, PET KÖPEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLARI ELE ALACAĞIZ"

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet İnan, düzenlenen çalıştaya ilişkin şunları anlattı:

"Bu çalıştay ülkemizdeki bütün kurumların katılımı ve destekleriyle yapılmakta. Alana ilgi duyan STK'lar, devlet kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir çalıştay. Bu çalıştay neticesinde ülkemizdeki görev köpekleri yetiştiriciliği, pet köpeği yetiştiriciliği ile ilgili sorunları ele alacağız. Gelecekle ilgili planlamalar yapacağız ve bu çalıştay raporumuzu ülkemizdeki gerekli yetkili kurumlara sunacağız. Sivil toplum örgütlerimiz, AFAD temsilcilerimiz burada. Jandarma'dan, Emniyet'ten, görev köpeği ve köpek yetiştiriciliği ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşları davet ettik. Bu çalıştay Türkiye'de sayılı yapılan çalıştaylardan birisi. Şehrimizde de yapılıyor olması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü ilk kez üniversitemiz bünyesinde kuruldu. Bundan sonraki süreçte de bugün bilimsel çalışmaların yapılarak köpek yetiştiriciliği ile ilgili yeni projelere, yeni çalışmalara öncülük yapmayı planlıyoruz."

GÖKTAN EKER: "GENÇLERİMİZİ YETİŞTİRMEK VE İŞ İLANI AÇMAK NİYETİNDEYİZ"

Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED) Başkanı Göktan Eker de şu bilgileri verdi:

"Bu çalıştayımızın en büyük amacı ülkemizde köpek eğitimini yaygınlaştırmak ve toplumsal fayda sağlayacak şekliyle tüm topluma yayılmasını sağlamak. Üniversitemizin bünyesinde bir Görev Köpekleri Koordinatörlüğümüz var. Burada gençlerimizi yetiştirerek, eğitim vererek, arama kurtarmadan atlayıcı aramaya, ev ve aile köpeklerinden hizmet köpeklerine kadar birçok konuda gençlerimizi yetiştirmek ve bir iş alanı açmak niyetindeyiz. Yıl sonunda uluslararası bir çalıştay planlamak istiyoruz. Amacımız uluslararası çalıştaya bir kaynak sağlamak, bilgi oluşturmak. Bilimsel bir yuvadayız şu anda ve ülkemizde yapılması düşünülen yapısal ve yasal düzenlemelerin bu çalıştay sunumumuzda yer bulmasını istiyoruz. Yozgat Bozok Üniversitemizin de desteğiyle ülkemizde çok önemli bir adımı atmış olacağız."

Kaynak: ANKA