Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu'nun Satış Mağazası Önündeki Ucuz Et Kuyruğu Ramazan Öncesinde Daha da Uzadı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Et Ve Süt Kurumu'nun (ESK) Yozgat'taki satış mağazasının önünde her sabah erken saatlerde başlayan ucuz et kuyruğu, ramazan ayı öncesinde daha da uzamaya başladı. Ucuz kıyma ve kuşbaşı alabilmek için saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar, mağaza sayısının artırılmasını istedi.

Yozgat'ta piyasaya göre daha ucuz et satışının yapıldığı ESK satış mağazasının önündeki yoğunluk, ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala biraz daha arttı. Yozgat'ta sadece bir tane olan ESK satış mağazasının önünde vatandaşlar, sabah saat 09: 30'da açılan mağaza önünde sabah namazı sonrasında sıraya giriyor. Mağazada günde yaklaşık 2 ton et satışa sunuluyor. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bir kilo kıymayı 119 liradan, kuşbaşını ise 129 liradan alıyor.

"BİR AYDIR BİR KİLO ET İÇİN BEKLİYORUZ"

Sabahın erken saatlerinden itibaren bir kilo et alabilmek için bekleyen bir vatandaş, "Bir aydır bir kilo et için bekliyoruz. 'Bugün gelecek, bu hafta gelecek.' Bir aydır bir kilo et alamadık, bugün alacağız. Sabah 6'da kalktık, sıraya girdik. Yeterse alacaksınız yetmezse beklersiniz. Alamazsanız geri dönersiniz" dedi.

ESK mağazası önündeki yoğunluğun iki aydır devam ettiğini, bu günlerde yoğunluğun daha da fazlalaştığını söyleyen başka bir vatandaş ise "Millet, sabah saat 6'dan beri bekliyor. Yazık günah. Eti, derdi batsın; ne bu böyle? Böyle Müslümanlık olur mu? Et Balık'ta et varmış, hani neredeymiş" diye konuştu.

"HASTALANIRSAK BİR KİLO ET BİZİ KURTARACAK MI"

Kuyrukta bekleyen diğer bir vatandaş, "Et almaya geldik, alamadık kardeşim, ne eti? Dalga dubara; bu kadar halka bir kilo et dağıtıyorlar. Çok yoğun, çok. Ramazan yoğunluğu, millet aç aç" derken soğukta sıranın kendisine gelmesini bekleyen yaşlı bir vatandaş da "İki saattir bekliyorum şu soğukta. Et alacağız. Yozgat'ın sahibi yok mu? Bu kadar millet ne yapacak? Bir daha açın, bir daha açın. Paranız mı yok? Niye böyle ediyorsunuz? Hastalanırsak bir kilo et bizi kurtaracak mı" dedi.